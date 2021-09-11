Простий рецепт кіша з лососем і броколі від учасниці «Пекельної кухні»

Учасниця реаліті Нового каналу Карина Миргород поділилася в Instagram способом приготування смачного пирога

6 вересня Новий канал показав перший епізод «Пекельної кухні».

Однією з учасниць червоної команди стала Карина Миргород – кухар-аматор із Запоріжжя. Дівчина любить готувати, але до останнього не вірила, що потрапить у реаліті. Яким буде її шлях серед професіоналів – дивіться щопонеділка о 19:00. А поки що можете приготувати ситний пиріг за рецептом Карини.

Інгредієнти для тіста:

Борошно – 250-270 г

Вершкове масло – 120 г

Цукор – 20 г

Сіль – 5 г

Дуже холодна вода – 100 мл

Жовток курячий – 2 шт.

Інгредієнти для начинки:

Лосось – 400 г

Броколі – 400 г

Сметана 25% – 200 г

Сир моцарела – 100 г

Сир російський – 100 г

Сир пармезан – 50 г (можна замінити й іншим сиром)

Яйця курячі – 3 шт.

Сіль, спеції – за смаком

Учасниця «Пекельної кухні» поділилася відвертими фото. Дуже гаряче!

Приготування:

Холодне масло подрібніть разом із борошном і сіллю в блендері до утворення крихт. Додайте жовтки та крижану воду, щоб крихти зібралися в кулю. Тісто накрийте плівкою і приберіть у холодильник. Поки воно буде охолоджуватися, підготуйте начинку. Філе риби наріжте шматочками, а броколі розділіть на невеликі суцвіття і бланшуйте в киплячій воді 5 хвилин. Якщо броколі заморожені, то просто дістаньте їх з морозилки. Розкачайте тісто досить тонко й викладіть у відповідну форму для випічки. Дуже зручно розкатувати між двома листами пергаменту, тоді тісто не буде рватися, і його легко буде перенести у форму. Тісто наколіть в кількох місцях виделкою, накрийте пергаментом і насипте вантаж (наприклад, суху квасолю, горох, спеціальні кульки). Потім форму з тістом поставте в духовку на 5 хвилин. Для заливки змішайте яйця зі сметаною, сіллю та спеціями, злегка збийте виделкою до однорідності і натріть туди сир. На підпечене тісто викладіть шматки рибного філе. Зверху розкладіть броколі і залийте яєчною сумішшю. Можна робити це просто в духовці, щоб не розплескати заливку по дорозі. Робіть все акуратно, щоб вона не переливалася через борти тіста. Потім відправляйте кіш у духовку й запікайте при 180 градусах приблизно 30-40 хвилин, в залежності від глибини і ширини форми. Начинка має добре загуснути і трохи підрум’янитися. Подавайте пиріг теплим або повністю остиглим. Смачного!

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