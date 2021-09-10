Учасниця «Пекельної кухні» поділилася відвертими фото. Дуже гаряче!

Карина Миргород, 24-річний кухар-аматор із Запоріжжя, потрапила до двадцятки учасників кулінарного реаліті на Новому каналі та одразу зачарувала глядачів не тільки своїми талантами на кухні, а й яскравою зовнішністю. Ефектна блондинка, яка з першого ж випуску відчувала себе на Пекельній кухні вільно і розкуто, днями поділилася з підписниками по-справжньому гарячими фото в одній білизні.

На знімках дівчина позує білизняному комплекті і легкій сорочці, накинутою на плечі.

Карина зізналася, що для неї подібна фотосесія – це не тільки можливість отримати знімки для «клікабельного» контенту в соцмережах, а й своєрідний спосіб прийняти себе і полюбити:

– Для мене фотосесія – один із способів налагодити контакт з собою і своїм тілом. Я кайфую не тільки від результату, але і від самого процесу зйомки. Фотосесія – це можливість круто провести час і стати трохи сміливішою. Або не трохи! Придумайте собі ефектний образ і відчуйте його. У фотографії немає правил, тому ви можете робити все, що хочете: грайте, перевтілюйтеся, отримуйте задоволення і полюбіть себе, – написала Карина під одним зі знімків в соціальній мережі.

Більше про Карину та інших учасників реаліті «Пекельна кухня», можна дізнатися тут.

І не забудьте включити другий випуск «Пекельної кухні» на Новому каналі в понеділок 13 вересня о 19.00, щоб дізнатися, чи вдалося Карині Миргород впоратися з новими випробуваннями, які підготував учасникам Пекельний Шеф – Алекс Якутов.

Читай також:

Учасників «Пекельної кухні» кинули у справжнє пекло: «Кругом стояли демони й було страшно»

Чи все по-чесному, і куди подівся ресторан: 5 популярних запитань про перший сезон «Пекельної кухні»