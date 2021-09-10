  Груша проти депресій і виноград проти вірусів: топ-5 корисних фруктів вересня від «Пекельної кухні»

Сушеф кулінарного реаліті Нового каналу Микита Єфанов розказав, що треба включити у свій раціон восени

У вересні прилавки просто ломляться від свіжих фруктів. Необхідно скористатися щедрим сезоном, щоб наситити свій організм корисними вітамінами. Сушеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Микита Єфанов розказав, які саме фрукти треба включити у свій раціон.

Виноград

– Стиглий, солодкий виноград багатий на вітаміни А, С, В6 та мінерали – калій, кальцій, залізо та магній, – розповідає Микита. – Ягоди є натуральним очисником, допомагають організму впоратися з вірусами та інфекціями. А ще протидіють стресам та загострюють концентрацію уваги.

Яблука

– Яблука не лише смачні, а й служать джерелом вуглеводів, мінералів, вітамінів та антиоксидантів, – каже сушеф. – М’якоть плоду містить залізо, що легко засвоюється. Ну, а кальцій необхідний для зміцнення зубної емалі та кісткової тканини. Яблука майже гіпоалергенні, тому їх можна вживати по 2-3 штуки вдень.

Груша

– У плодах містяться речовини, які здатні підвищувати захисні сили організму, протистояти інфекційним захворюванням, справляти протизапальну дію та навіть боротися з осінньою депресією, – розповідає Микита. – Груша є гіпоалергенною, ось чому цей відмінний десерт дають навіть малюкам. Недарма грушеве пюре – поширений варіант дитячого прикорму.

Слива

– Основна корисна властивість сливи – м’яке очищення шлунку, – розповідає сушеф. – А ще вона містить білки, вуглеводи, органічні кислоти, кальцій, фосфор, магній. Крім того, в ній є унікальна речовина – кумарин, що перешкоджає утворенню тромбів.

Диня

– У дині міститься речовина, яка відновлює пошкоджені нервові клітини, – каже Микита. – А вітамін С сприяє зміцненню імунітету та судин, тому диня корисна тим, хто часто хворіє.

Дивіться другий випуск реаліті «Пекельна кухня» у понеділок о 19:00 на Новому каналі

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