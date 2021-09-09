Сирна запіканка: рецепт від Алекса Якутова

Часто діти не дуже люблять їсти кисломолочний сир. Та ми впевненні, що сирну запіканку смакуватимуть із задоволенням. І гарантовано попросять добавки. До речі, цю страву дітям можна давати в школу на перекус. Вона не лише ситна, а й корисна. Рецептом ділиться Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов

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Інгредієнти:

Кисломолочного сиру – 600 г

Жовтків – 2 шт.

Яєць – 2 шт.

Розпушувача – 3 г

Борошна – 80 г

Кураги – 100 г

Цукру – 100 г

Цедра одного лайма

Цедра одного апельсина

Приготування: