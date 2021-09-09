Сирна запіканка: рецепт від Алекса Якутова

Сирна запіканка від Алекса Якутова
Часто діти не дуже люблять їсти кисломолочний сир. Та ми впевненні, що сирну запіканку смакуватимуть із задоволенням. І гарантовано попросять добавки. До речі, цю страву дітям можна давати в школу на перекус. Вона не лише ситна, а й корисна. Рецептом ділиться Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов
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Інгредієнти:
- Кисломолочного сиру – 600 г
- Жовтків – 2 шт.
- Яєць – 2 шт.
- Розпушувача – 3 г
- Борошна – 80 г
- Кураги – 100 г
- Цукру – 100 г
- Цедра одного лайма
- Цедра одного апельсина
Приготування:
- Перетріть сир, додайте до нього два жовтка та два яйця.
- До сиркової маси додайте цукор, борошно, подрібнену курагу, цедру апельсина та лайма. Все ретельно перемішайте.
- Викладіть в круглу форму. Випікайте при температурі 150 градусів 30 хвилин.