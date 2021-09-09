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Сирна запіканка від Алекса Якутова

Сирна запіканка: рецепт від Алекса Якутова

Часто діти не дуже люблять їсти кисломолочний сир. Та ми впевненні, що сирну запіканку смакуватимуть із задоволенням. І гарантовано попросять добавки. До речі, цю страву дітям можна давати  в школу на перекус. Вона не лише ситна, а й корисна. Рецептом ділиться Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов

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Інгредієнти:

  • Кисломолочного сиру – 600 г
  • Жовтків – 2 шт.
  • Яєць – 2 шт.
  • Розпушувача – 3 г
  • Борошна – 80 г
  • Кураги – 100 г
  • Цукру – 100 г
  • Цедра одного лайма
  • Цедра одного апельсина

Сирна запіканка: рецепт від Алекса Якутова

Приготування:

  1. Перетріть сир, додайте до нього два жовтка та два яйця.
  2. До сиркової маси додайте цукор, борошно, подрібнену курагу, цедру апельсина та лайма. Все ретельно перемішайте.
  3. Викладіть в круглу форму. Випікайте при температурі 150 градусів 30 хвилин.
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