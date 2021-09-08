Коротка біографія учасників кулінарного реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі. Читайте, хто став учасниками «Пекельної кухні» на Новому каналі

6 вересня Новий канал показав перший епізод «Пекельної кухні». Двадцять учасників прийшли випробувати свої кулінарні здатності в телересторані Алекса Якутова. До кінця епізоду суворий Шеф помилував лише 17 кухарів. Хто продовжить боротьбу за 300 тисяч гривень і місце в команді Пекельного Шефа?

Учасників «Пекельної кухні» кинули у справжнє пекло: «Кругом стояли демони й було страшно»

Олександр Громлюк, 23 роки, Київ

Саша мріяв стати архітектором, але не склалося. Він вступив до кулінарного училища на кухаря-кондитера і зрозумів – кухня це його все. До «Пекельної кухні» працював у ресторанах, де опановував різні кулінарні техніки. На реаліті прийшов по драйв.

Людмила Михайлова, 47 років, Кривий Ріг

Найстарша учасниця «Пекельної кухні» працює кухарем-кондитером. Вона легко може замісити тісто на 300 буханок хліба. На проект прийшла спеціально через Алекса Якутова. Хоче навчитися у Шефа його майстерності.

Антон Белей, 29 років, Одеса

Антон – весільний ведучий, але кулінарією захоплюється з дитинства. Через зайнятість батьків йому часто доводилося готувати. З професійної кухнею своє життя він так і не пов’язав. На проект прийшов, щоб вивчити роботу ресторану зсередини і, можливо, після проекту здійснити мрію – відкрити власний заклад.

Олена Охотнік, 26 років, Горішні Плавні

У кулінарію Олена потрапила випадково п’ять років тому, коли влаштувалася працювати помічником кухаря. Відтоді зрозуміла, що кухня – те, з чим вона хоче пов’язати своє життя. На проект прийшла, щоб підвищити свій професійний рівень.

Юрій Діденко, 37 років, Дніпро

Професіоналізму цього шеф-кухаря може позаздрити будь-який кулінар. Він 13 років працює на кухні. Але спершу обирати цю професію навіть не збирався – навчався на технологічному факультеті. Кулінарні здібності відкрив в гуртожитку. З того моменту понеслося. На проект прийшов по нові емоції.

Світлана Ващук, 21 рік, Шепетівка

Ця учасниця захоплюється кулінарією з 16 років. Не дивно, що вона вступила на кухаря-пекаря. Працює в ресторані, а на проект прийшла, тому що їй набридла рутина. Хоче випробувати себе на міцність.

Равшан Хамідов, 31 рік, Київ

Равшан – професіонал, який годував навіть міжнародні делегації. Він працював особистим кухарем посла Японії в Україні. Зараз проводить кулінарні майстер-класи та працює шеф-кухарем. На проект прийшов, щоб загартувати себе в умовах пекельних випробувань.

Карина Миргород, 24 роки, Запоріжжя

Ця кухарка-аматорка подала заявку на проект, тому що дуже любить «Пекельну кухню». До останнього не вірила, що їй усміхнеться удача. На проект прийшла довести, що за миловидною зовнішністю може ховатися боєць, який багато витримає.

Сергій Симонович, 28 років, Київ

Сергій – шеф-кухар, який з нуля може відкрити ресторан – саме так він зробив чотири роки тому. Кухарем став за покликом серця. Готував від самого дитинства, адже ріс у багатодітній родині, і готування було його обов’язком. Але вчитися пішов на монтажника холодильного обладнання. Коли ж зрозумів, що хоче стати кулінаром, вибив у Центрі зайнятості кухарські курси. На проект прийшов, щоб вийти з зони комфорту.

Ганна Шеремет, 39 років, Миколаїв

Анна працює кухарем у їдальні на оборонному підприємстві. Обслуговує весілля, дні народження та делегації з різних країн. Своїм найсуворішим кулінарним критиком вважає доньку. На проект прийшла по нові знання.

Олександр Горбаш, 24 роки, Харків

Цей кухар-аматор з дитинства захоплювався готуванням. Після школи навіть пішов навчатися на кухаря, але після служби в армії влаштувався в патрульну поліцію. На «Пекельну кухню» прийшов, щоб здійснити дитячу мрію – стати крутим кухарем.

Яна Беденко, 25 років, Кривий Ріг

Яна розпочала свій шлях до високої кухні з роботи в чебуречній. Потім їй довелося кинути кулінарію заради роботи за кордоном. Після повернення в Україну дівчина влаштувалася до ресторану в Кривому Розі. Коли зрозуміла, що зупинилася у професійному розвитку, побачила рекламу про кастинг у реаліті. І пішла на проект.

Богдан Горносталь, 19 років, Черкаси

Богдану не звикати працювати під керівництвом Алекса Якутова. Він – кухар у ресторані Пекельного Шефа. Прийшов на проект, щоб випробувати свої сили.

Марія Гуд, 25 років, Одеса

Цього шеф-кухаря глядачі Нового каналу бачать не вперше. Вона була учасницею «Ревізора» і «Страстей за Ревізором». Свій кухарський шлях дівчина розпочала з чищення картоплі та мідій у ресторані, але почала підійматися кар’єрними сходами. На проект прийшла, щоб навчитися контролювати свої емоції у стресових ситуаціях.

Станіслав Попоня, 22 роки, Чернівці

Станіслав – кухар-універсал, який любить працювати в гарячому цеху. Він з дитинства готував і мріяв, що стане шеф-кухарем. На проект прийшов, щоб навчитися чогось нового у відомих кулінарів.

Катерина Лавриненко, 20 років, Київ

Ця учасниця підлітком мріяла стати фуд-стилістом. Але знайомство з Євгеном Клопотенком змінило її життя. Вона пройшла кулінарний курс і зрозуміла, що стане кухарем. До своїх 20 років встигла попрацювати кухарем на яхті, розробляла рецепти для книги відомого фуд-блогера і навіть поміняла харчування в садочках. На проект прийшла, тому що вважає себе пекельним кухарем.

Інна Яцейко, 39 років, Львів

Мама трьох дітей прийшла на «Пекельну кухню» з ресторанного бізнесу. Вона – власниця закладу у Львові. Кулінарією захопилася 10 років тому, коли відкрила свій ресторан.

Кому з них дістанеться 300 тисяч гривень виграшу і місце в ресторані Алекса Якутова – дивіться всією сім’єю щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.

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