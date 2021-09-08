Хто голосніше кричить: Шеф «Пекельної кухні» чи Соня Плакидюк? Уся правда про зйомки реаліті

Під час довгоочікуваної прем’єри грандіозної кухарський битви Алекс Якутов, Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк розповіли, як їм судити учасників реаліті

6 вересня Новий канал показав реаліті зі світовим ім’ям «Пекельна кухня». Двадцять кухарів – чоловіків і жінок – зійшлися в кулінарній битві, щоб знайти найбільш стійкого та сміливого професіонала. Вогняну прем’єру Новий транслював по ТБ і в прямому ефірі на YouTube і Facebook Нового. До перегляду онлайн приєдналося 3 тисячі глядачів. А прем’єру «Пекельної кухні» у своїх соціальних мережах підтримали Олександр Педан, Ольга Цибульська, Андре Тан, Міла Єремєєва, MamaRika, Наталі Литвин, Даша Квіткова та багато інших зірок.

Під час прем’єри глядачів чекав крутий бонус – пряме включення зі студії з Шефом Алексом Якутовим, метрдотелем ресторану «Пекельної кухні» Сергієм Середою, а також експертами СТМПУ Сонею Плакидюк і Сергієм Нікітюком. Секрети в онлайн-студії розкривалися один за іншим. Наприклад, Шеф згадав, чому в першому епізоді хрипів, а одне випробування і взагалі провів мовчки.

– Перші зйомки проходили на вулиці, я багато кричав, голосно говорив і застудив собі голосові зв’язки, – згадує Алекс. – Потім їздив до фоніатра і робив заливки. Але кілька епізодів працював практично без голосу.

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Соня Плакидюк засумнівалася у словах Шефа.

– Ага, застудив? – усміхнулася вона. – Так кричав, що надірвав горло (сміється). «Пекельна кухня» – це справді пекельне реаліті. Тепер, нарешті, всі, хто писав, що ми (судді «Супер Топ-моделі по-українськи» – прим. ред.) – злі жаби, нехай знають, що ми – м’які котики, пупсики, зайчики. Тому що жодного разу не зірвали голос, а значить, кричали тихіше.

Цікавий факт: експерти модельного реаліті запам’ятовували імена деяких учасниць аж до сьомого епізоду. А от Алекс Якутов, щоб швидше вивчити підопічних, вигадав власну схему.

– У гримерці повісив фото учасників, написав їхні імена, і коли відпочивав під час зйомок, дивився на знімки й намагався всіх запам’ятати, – ділиться Пекельний Шеф. – Потім виходив до учасників, пробігав по ним очима: «Ага, це Марія, це Катя…» і так далі.

Другий епізод реаліті дивіться всією сім’єю у прямому ефірі Нового каналу 13 вересня о 19.00.

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