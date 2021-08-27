Французький пиріг з грушею: рецепт покроковий від Пекельної кухні

Сушеф реаліті Микита Єфанов поділився рецептом знаменитого Tarte Tatin (Тарт Татен)

Кінець літа – час збору врожаю груш. Соковиті й солодкі – вони багаті на вітаміни. З ними роблять салати, з них готують соуси, але особливо смачні вони у випічці. Пропонуємо вам особисто переконатися, приготувавши пиріг Tarte Tatin із грушею за рецептом сушефа реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Микити Єфанова.

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Що таке Tarte Tatin?

Це знаменитий французький перевернутий пиріг. Вважається, що він з’явився на світ за помилкою кухаря Стефані Татен.

Вам знадобляться:

Груша тверда (зелена) – 1 кг

Цукор – 200-300 г

Коньяк – 100 мл

Ваніль або ванільний цукор, бадьян

Листкове тісто – 500 г

Вершкове масло – 50 г

На «Пекельну кухню» прийшла кухарка з «Ревізора»

Приготування:

Беремо універсальну чавунну пательню, в якій можна і смажити, і запікати в духовці. Ставимо її на середній вогонь і нагріваємо. Висипаємо цукор і, помішуючи, карамелізуємо його. Важливо регулювати вогонь, щоб цукор не підгорав. Він має розплавитися і стати коричневим. У карамелізований цукор додаємо масло і гарненько розмішуємо. Туди ж додаємо ваніль і бадьян. Усе перемішуємо. До цукру і масла додаємо коньяк, підпалюємо його, щоб алкоголь випарувався. Знову все добре перемішуємо. У пательню викладаємо нарізану скибочками грушу. Накриваємо її листковим тістом. Розігріваємо духовку до 220 градусів. Відправляємо туди пиріг на 15-20 хвилин. Коли пиріг приготується, дістаємо його з духовки, накриваємо пательню тарілкою і перевертаємо. Пиріг залишиться на тарілці. Подаємо його шматочками з кулькою морозива.

Смачного!

Цей пиріг допоможе дочекатися прем’єри першого епізоду реаліті «Пекельна кухня», який Новий канал покаже 6 вересня о 19.00.