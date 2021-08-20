Як обрати стиглий кавун: топ-5 правил від сушефа «Пекельної кухні»
Микита Єфанов з вибухового кулінарного реаліті Нового каналу поділився порадами, як купити смачну ягоду
Сезон кавунів у розпалі. Та обрати смачний стиглий та соковитий – завдання не з легких. Адже поки не розріжемо, не дізнаємось, який смак. Існує кілька ознак, за якими можна мінімізувати ризик купити несмачну ягоду. Порадами поділиться сушеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Микита Єфанов.
- Не женіться за розміром
- Ідеально смакують кавуни середньої величини, – каже сушеф. – Приміром, кілограмів 5-7. Величезні ягоди можуть мати надлишок добрив.
- Контрастний колір
- Темні і світлі смуги мають бути максимально чітко позначені, – розповідає Микита. – Чим темніші смуги, тим ягода має більше поживних речовин.
- Сухий хвостик
- Треба звертати увагу на місце переходу хвостика в кавун, – рекомендує сушеф реаліті Нового каналу. – Хвостик має бути сухим, але не відірваним. Краї «гудзика», з якого він проростає, мають бути сухими. Мокрий зелений хвіст – гарантія незрілого плода.
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- Кірка має бути твердою
- Якщо кавун стиглий, кірку неможливо відколоти нігтем, – каже Микита. – Якщо вона волога та коричнева – ягода переросла.
- Пляма на кавуні
- На місці контакту кавуна з землею має бути пляма, – розповідає сушеф. – Її колір має бути насичено-жовтим або ще краще – темно-оранжевим, але не білим.
А ще, щоб перевірити кавун на стиглість, його можна кинути у воду, якщо спливе – плід стиглий.
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Фото: IStock