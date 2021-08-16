  Смачно та поживно: готуємо бограч за рецептом Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився рецептурою першої страви з м’яса

У кожного кухаря – свій унікальний підхід до приготування бограчу. Варіацій безліч. Ділимось рецептом страви від Шефа реаліті «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекса Якутова. До речі, він, як справжні віртуоз, додав до бограчу власні смакові удосконалення. Купляйте інгредієнти за списком та готуйте цю шедевральну першу страву.

Інгредієнти для бульйону:

Курячі суглоби – 1 кг

Телячі лапи та хвости – 1 кг

Свинячі лапи та хвости – 1 кг

Лавровий лист – 5 шт.

Ялівцеві ягоди – 20 шт.

Гвоздика – 10 шт.

Чорний перець – 10 шт.

Кілька гілок чебрецю та петрушки

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Приготування бульйону:

Суглоби, лапи та хвости помістить у каструлю. Доведіть до кипіння та залийте нову воду. Створіть букет із спецій. Все помістіть у марлю, покладіть у каструлю. Варіть на маленькому вогні 6-7 годин. Потім бульйон процідіть.

Інгредієнти для бограчу:

Цибуля – 3 шт.

Морква – 2 шт.

Корінь петрушки – 1 шт.

Корінь пастернаку – 1шт.

Корінь селери – 1 шт.

Болгарський перець – 5 шт.

Помідори – 500 г

Перець чилі – 1 шт.

Часник – 1 головка

Картопля – 5 шт.

Свинина на кістках – 300 г

Сало – 200 г

Шовдар – 200 г

Кілька гілок кінзи, петрушки

Сухої чилі, цукру, перцю, солі за смаком

Кілька грам коріандру, паприки, ялівцевих зерен

Приготування бограчу:

Поріжте кубиками моркву, корінь селери та петрушки, болгарський перець, часник, картоплю. Помістіть у каструлю сало та шовдар. Томіть на маленькому вогні. Обсмажте на олії моркву, коріння селери, пастернаку, петрушки. До напівготових овочів додайте порізаний перець, перебиті помідори, сухий чилі, цукор. Все ретельно перемішайте. У ступці перетріть спеції: коріандр, паприку, ялівцеві зерна. Додайте до овочів. Обсмажте картоплю та додайте до овочів. Обсмажте свинину та додайте до овочів. Перемістіть усі інгредієнти в каструлю та залийте бульйоном. Додайте зелень кінзи та петрушки.

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Фото: Unsplash