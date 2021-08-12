Готуємо чебурек з потрохами: рецепт від Пекельного Шефа

Алекс Якутов з гарячого реаліті «Пекельна кухня» (дивись прем’єру 6 вересня о 19:00 на Новому каналі) розказав, як готувати неймовірно смачні чебуреки

Хочете готуваті так само круто, як Пекельний Шеф Алекс Якутов? Тоді трімайте рецепт запашних та дуже смачних чебуреків. До речі, найкраще вони смакують з пилу з жару, дівлячись реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі.

Інгредієнти для начинки:

Свіжі курячі серця – 200 г

Свіжа куряча печінка – 200 г

Цибуля – 1/2

Часник – 3 зубчика

Олія – 100 г

Кінза – 1 ст. л.

Петрушка – 1 ст. л.

Аджика

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Інгредієнти для тіста:

Борошно – 3 склянки

Вода – 1 склянка

Сіль – 1-2 ч. л.

Олія – 100 г

Приготування начинки:

Дрібно наріжте цибулю та часник. Обсмажте на олії. Додайте печінку та серця. Ретельно перемішайте та обсмажте. Викладіть на дошку, посоліть та поперчіть. Подрібніть ножем. Має вийти паштет. Перекладіть в миску. Додайте кінзу, петрушку та 1 ст. л. аджики. Перемішайте та дайте охолонути.

Приготування тіста:

Насипте в миску борошно та 1/3 води. Додайте сіль та почніть перемішувати. Тісто має бути в’язким. Розігрійте 100 г олії до 200 градусів, щоб вона почала диміти. Додайте до тіста. Продовжіть замішувати тісто та додайте решту води. Сформуйте кулю, загорніть в плівку та поставте у холодильник на 40 хв. Дістаньте тісто з холодильнику. Розділіть на кульки. Розкатайте. Покадіть на розкатане тісто начинку та зліпіть чебурек. Смажте у фритюрі. Можна подавати із сметаною та аджикою.

Дивіться прем’єру реаліті «Пекельна кухня» 6 вересня о 19:00 на Новому каналі

Фото: Unsplash