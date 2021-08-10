Як обрати стиглий кавун: топ-5 правил від сушефа «Пекельної кухні»

Микита Єфанов з вибухового кулінарного реаліті Нового каналу поділився порадами, як купити смачну ягоду

Сезон кавунів у розпалі. Та обрати смачний стиглий та соковитий – завдання не з легких. Адже поки не розріжемо, не дізнаємось, який смак. Існує кілька ознак, за якими можна мінімізувати ризик купити несмачну ягоду. Порадами поділиться сушеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Микита Єфанов.

Не женіться за розміром

Ідеально смакують кавуни середньої величини, – каже сушеф. – Приміром, кілограмів 5-7. Величезні ягоди можуть мати надлишок добрив.

Контрастний колір

Темні і світлі смуги мають бути максимально чітко позначені, – розповідає Микита. – Чим темніші смуги, тим ягода має більше поживних речовин.

Сухий хвостик

Треба звертати увагу на місце переходу хвостика в кавун, – рекомендує сушеф реаліті Нового каналу. – Хвостик має бути сухим, але не відірваним. Краї «гудзика», з якого він проростає, мають бути сухими. Мокрий зелений хвіст – гарантія незрілого плода.

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Кірка має бути твердою

Якщо кавун стиглий, кірку неможливо відколоти нігтем, – каже Микита. – Якщо вона волога та коричнева – ягода переросла.

Пляма на кавуні

На місці контакту кавуна з землею має бути пляма, – розповідає сушеф. – Її колір має бути насичено-жовтим або ще краще – темно-оранжевим, але не білим.

А ще, щоб перевірити кавун на стиглість, його можна кинути у воду, якщо спливе – плід стиглий.

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Фото: IStock