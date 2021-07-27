Сергій Середа став метрдотелем «Пекельної кухні»

Ведучий буде зустрічати гостей Пекельного телересторану та дізнаватися правду про страви

Вже у вересні Новий канал відчинить двері у кулінарне пекло. 20 кухарів розпочнуть боротьбу за титул кулінарного гуру в реаліті «Пекельна кухня». Їм доведеться пройти безліч випробувань та покарань, які підготував Шеф Алекс Якутов. А ще кухарі мають догодити усім гостям ресторану, серед яких будуть й зірки вітчизняного шоу-бізнесу. У ресторані керуватиме процесом метрдотель. Цю почесну роль виконає ведучий, гуморист та шоумен Сергій Середа.

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– Я у своїй тарілці, – з усмішкою каже Сергій. – Спілкуватимуся з гостями, жартуватиму та отримуватиму задоволення. А ще вчитиму їх критикувати кухарів. Адже у нас не компліментарне реаліті, а битва за кулінарний Олімп. Нам важливо, щоб після «Пекельної кухні» вони стали справжніми професіоналами. Для цього їм треба чути правду та критику про страви.

До речі, Сергій не одразу погодився взяти участь в кастингу на роль метрдотеля.

– Мені зателефонували із пропозицією стати ведучим, коли ми з дружиною вже переїхали до Одеси, – розповідає ведучий. – Я довго вагався, чи їхати на проби. Та дружина співачка MamaRika була впевнена у моїх здібностях і настояла, щоб пробувався на роль.

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На кастингу Сергій мав отримати схвалення не лише від команди, а й Пекельного Шефа.

– У нас відбулась синергія з перших хвилин знайомства, – розповідає Алекс. – А ще зрозумів, що саме цей хлопець зможе знайти спільну мову навіть із найвибагливішим гостем. Підкаже та порадить, яку страву обрати. Зуміє залагодити будь-яку конфліктну ситуацію. І найголовніше, він вміє створити гарний настрій та розташує гостей до себе та закладу. Адже метрдотель – це не просто адміністратор ресторану, а, в певній мірі, його обличчя.

Дивіться прем’єру реаліті «Пекельна кухня» в вересні на Новому каналі