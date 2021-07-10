Рецепт рибного сніданку від «Пекельної кухні»

Сушеф реаліті Микита Єфанов поділився способом приготування швидкого та ситного ранкового перекусу

11 липня в Україні відзначають День рибалки. Святкування не обмежується рамками й відзначається як професійними рибалками, так і любителями, а ще тими, хто просто обожнює ласувати річковими і морепродуктами. Спеціально до цього дня сушеф «Пекельної кухні» (Новий канал) Микита Єфанов поділився рецептом ситного рибного сніданку.

Інгредієнти:

1 банка консервованої кукурудзи – 340 г

Сьомга малосольна – 200 г

Хліб для тостів – 5 шматочків

Оливкова олія – 3 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Гірчиця – 1 ст. л.

Кава еспресо – 3 ст. л.

Свіжий кріп – кілька гілочок

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Заваріть еспресо й остудіть його. Розчиніть в охолодженій каві сіль, додайте мед, гірчицю, оливкову олію і чорний мелений перець. Збийте суміш вінчиком. Додайте кукурудзу, перемішайте. Розкладіть скибочки сьомги по тарілках подібно карпачо, зверху викладіть кукурудзу, полийте соусом, приправте чорним перцем. Прикрасьте страву гілочками кропу. Подавайте рибу зі свіжообсмаженими тостами.

Смачного!

А якими рецептами сушеф буде ділитися з учасниками реаліті «Пекельна кухня» – дивіться цієї осені на Новому каналі.

Фото: IStock

Читай також:

Рецепт меренгового рулету з полуницею від Пекельного Шефа

Домашні ласощі з імбиром: рецепт печива від Пекельного Шефа