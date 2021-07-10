Рецепт рибного сніданку від «Пекельної кухні»
Сушеф реаліті Микита Єфанов поділився способом приготування швидкого та ситного ранкового перекусу
11 липня в Україні відзначають День рибалки. Святкування не обмежується рамками й відзначається як професійними рибалками, так і любителями, а ще тими, хто просто обожнює ласувати річковими і морепродуктами. Спеціально до цього дня сушеф «Пекельної кухні» (Новий канал) Микита Єфанов поділився рецептом ситного рибного сніданку.
Інгредієнти:
- 1 банка консервованої кукурудзи – 340 г
- Сьомга малосольна – 200 г
- Хліб для тостів – 5 шматочків
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Гірчиця – 1 ст. л.
- Кава еспресо – 3 ст. л.
- Свіжий кріп – кілька гілочок
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Заваріть еспресо й остудіть його.
- Розчиніть в охолодженій каві сіль, додайте мед, гірчицю, оливкову олію і чорний мелений перець. Збийте суміш вінчиком. Додайте кукурудзу, перемішайте.
- Розкладіть скибочки сьомги по тарілках подібно карпачо, зверху викладіть кукурудзу, полийте соусом, приправте чорним перцем.
- Прикрасьте страву гілочками кропу.
- Подавайте рибу зі свіжообсмаженими тостами.
Смачного!
А якими рецептами сушеф буде ділитися з учасниками реаліті «Пекельна кухня» – дивіться цієї осені на Новому каналі.
Фото: IStock
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