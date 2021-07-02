Для зйомок ролика «Пекельної кухні» задіяли піротехніків і фуд-стилістів

Восени на Новому каналі розпочнеться пекельна битва кухарів. Яскраві представники професії будуть боротися за звання Бога або Богині кулінарного Олімпу. Вершителем їхніх доль став Шеф Алекс Якутов. Він допоможе відповісти на одвічне питання: хто крутіше готує – жінки чи чоловіки. Саме цей посил передає проморолик «Пекельної кухні», який 2 липня презентує Новий канал.

Пекло на кухні

Горять конфорки, шкварчить олія і кухарі за роботою. Можна подумати, що то кухня величезного ресторану в годину пік. Але це – битва між кулінарами, де найкраща зброя – смачна страва.

– У ролику три головних персонажі, – пояснює керівник відділу ефірного промо Юрій Бондар. – Перший – Шеф Алекс Якутов в образі священика. Він суворий, але справедливий. У його руках – долі учасників реаліті. Другий – самі кулінари. Між ними відбувається гендерна боротьба. Третій – вогонь.

Шеф «Пекельної кухні», Іра Кудашова та Ірма Вітовська – у драматичній комедії «Смак свободи»

Такого полум’я, як у цьому відео, ви точно не бачили. Воно… зелене! Це не обман зору й не монтаж. У зелений колір вогонь «перефарбували» піротехніки за допомогою 40 літрів метилового спирту і спеціальних хімічних добавок.

– З вогнем було працювати складно, – зізнається режисерка ролика «Пекельної кухні» Марія Матвєєва. – Через особливу формулу він поводиться не так, як звичайне полум’я. Але відмовитися від нього на користь стандартного вогню ми не могли через складнощі в перефарбуванні на постпродашкні.

Кола пекла

Не лише зелене полум’я вередувало. Надзавданням команди було орендувати професійне кухарське обладнання. Після довгого пошуку виявилося, що звичайні витяжки не підходять для кадру. Довелося робити їх на замовлення за спеціальними ескізами. Також для ефектного ролика задіяли фуд-стилістів. На знімальний майданчик вони привезли 150 кілограмів продуктів: овочів, фруктів та риби.

Ще один цікавий момент – у проморолику «читається» «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі. Потрібно лише придивитися і прислухатися.

– Щоб дійти до своєї улюбленої Беатріче, Данте подолав дев’ять кіл пекла, – розповідає режисерка Марія Матвєєва. – Заради перемоги учасники теж мають його пройти, але кулінарне. Метафорично ми візуалізували кола пекла колоподібними предметами: газовою конфоркою, гарбузом, мискою, зіницею ока. Плюс, копірайт теж відсилає до «Божественної комедії».

І вишенька на торті: всі кухарі в ролику – реальні учасники «Пекельної кухні». Тому глядачі зможуть їх вперше побачити з 2 липня у промовідео на Новому каналі. А старт сезону чекаємо в ефірі вже восени!

Читай також:

Пекельний Шеф Алекс Якутов: «Привчу італійців до буряку та аґрусу»