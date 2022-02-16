Не пропусти прем'єру реаліті «Пара на мільйон» 22 лютого на Новому каналі!

Реаліті «Пара на мільйон» – власна розробка Нового каналу. У ньому зустрінуться два різних світи: активні, впевнені у собі й розкуті самотні дівчата, які все знають про світ Instagram, моди та івентів і цілковита їхня протилежність – стримані самотні хлопці, які весь свій час присвячують роботі, перегляду наукових роликів на YouTube і читанню книжок.

Уже в першому випуску учасники об'єднаються у 12 пар. І в такому складі проходитимуть усі наступні випробування для того, щоб заробити один мільйон гривень!

Ідея проекту «Пара на мільйон» належить генеральному продюсеру департаменту з виробництва програм Нового каналу Вікторії Шульженко, а знімає його студія Анни Калини – StarLight Production.