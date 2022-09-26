«Пара на мільйон»: хто пішов з проекту в четвертому випуску

Учасники реаліті Нового каналу визначилися з парою, яка не зможе продовжити боротьбу за головний приз

Після чергового напруженого тижня на проекті «Пара на мільйон» (Новий канал) під загрозою вильоту опинився Марк Куцевалов — він травмував ногу під час випробування на полігоні. Але фізичний стан все ж дозволив хлопцеві продовжити участь у реаліті, а суперники вирішили попрощатися з іншим учасником.

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Йдеться про Гліба Репіча, який саме збирався на фінал премії Global Teacher Prize. Це світова премія — аналог Нобелівської, але для викладачів. Хлопець потрапив до топ-10 найкращих вчителів України та мав поборотися за перше місце.

— Я йшов на конкурс і розумів, що через реаліті не підготувався так, як міг би. І доведеться змагатися з дуже сильними конкурентами, це мене трохи турбувало, — зізнався Гліб.

Поїздка хлопця мала тривати чотири дні, відповідно, цей час його партнерка Катерина Лисенко змушена була би проходити випробування сама.

— Я розуміла, що майже тиждень боротьби ліг би на мене, але була готова, як і по життю, взяти все до своїх рук. Можливо, проходила б випробування ще й швидше та краще за інших, — зазначила учасниця реаліті Нового каналу.

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Утім Катерина так і не змогла перевірити свої сили, адже саме проти пари Репіч-Лисенко і проголосували конкуренти.

— Мені шкода Катю — вона дуже хотіла перемогти. Але, чесно кажучи, спільну мову з нею я так і не знайшов. Ми спілкуємося, але не можу сказати, що мені це цікаво. Наші інтереси не сходяться навіть близько, — сказав після прощання Гліб.

За підсумками четвертого випуску, найбільше грошей — 60 тисяч гривень — на рахунку Стелли Шаповалової та Віталія Калініченка. А імунітет цього тижня вибороли Владислав Москалюк і Валентина Мрачковська.

На проекті склалася тенденція — вибувають саме ті пари, які минулого випуску мали імунітет. Чи продовжиться вона й надалі, побачимо в наступних випусках реаліті «Пара на мільйон» з ведучими Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим по понеділках о 20:00 на Новому каналі!