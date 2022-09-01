Рома Міщеряков – про шкільні роки: «Йшов на уроки з пакетом»

Ведучий реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» та учасник Improv Live Show розповів про улюблений предмет та канікули

Початок нового навчального року для дітей – це і привід для радості, і водночас для суму. Але не тому що канікули закінчились, а через те, що росія «звільнила» українців від безтурботного дитинства. Багато школярів цього року будуть вчитись онлайн – хтось тому що в школі немає хорошого укриття, хтось тому що заклад розбомбили, а в когось школа опинилася в окупації. Ті ж діти, які вийшли очно на уроки, тренуються реагувати на повітряну тривогу і спускатися в бомбосховища. А так хочеться, щоб ці роки були в школярів сповнені усмішок, радості та щастя, як то було у ведучого «Пари на мільйон» на Новому каналі Роми Міщерякова.

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– Обожнював перше вересня, – згадує він. – І зовсім не тому, що це початок нового навчального року. Просто напередодні батьки завжди купляли мені спортивну форму та портфель. Тому з нетерпінням чекав на ці подарунки. Бувало, що вони не встигали купити портфель, і я йшов до школи з пакетом (усміхається).

Улюбленим предметом зірки Нового каналу була математика, а ще він дуже добре грав у шахи. Навіть брав участь у першості школи.

– Учитель вигадав цікаві умови перед змаганнями, – розповідає він. – Гравець, який посів друге місце, змушений буде вимити весь клас. Ех, було дуже прикро тоді програти. Так, мені доводилося мити все приміщення.

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Не менш радісно згадує Рома й канікули, які він проводив у дворі. І навіть встигав підробляти.

– Однією з перших літніх робіт в дитинстві було розвантаження кавунів. Величезна фура з бахчею, – згадує він. – Але ми з таким ентузіазмом працювали. Ох! Нам, крім «зарплати» в розмірі 10 гривень, ще віддавали биті кавуни.

Прем’єра «Пари на мільйон» – 5 вересня о 20:00 на Новому каналі.