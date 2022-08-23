Коли та як приймати йод у разі радіаційної аварії: поради хіміка

Викладач хімії, кандидат хімічних наук, популярний TikTok-блогер і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч пояснив, як йод впливає на організм людини

Через російську агресію та безвідповідальне ставлення окупантів до тимчасово захоплених територій усьому світу загрожує ядерна катастрофа — будь-якої миті на Запорізькій АЕС може статися аварія. Якщо справдяться найгірші очікування, українцям потрібно буде пройти йодну профілактику. Чому це важливо, пояснив хімік-науковець і учасник реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» Гліб Репіч.

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— У разі аварії на атомній станції або ядерного вибуху в повітря викидається величезна кількість радіоактивних ізотопів, один з яких є особливо небезпечним. Це радіоактивний йод-131, який має погану звичку накопичуватися у щитоподібній залозі, чим викликає додаткове масивне внутрішнє опромінення нашого організму, — пояснив Гліб. — Щоб цьому запобігти, якнайшвидше, в перші хвилини-години після ядерної катастрофи, проводять йодну профілактику.

Суть її полягає в прийомі великої дози звичайного йоду, який накопичується в щитоподібній залозі та не дає радіоактивному йоду туди потрапити. Для цього використовують йодид калію — 125 мг для дорослої людини та половина дози дітям.

— Зауважу: звичайний йодомарин вам не допоможе, адже це препарат для повсякденного прийому, там мале дозування, — наголосив учасник реаліті Нового каналу. — Дехто радить пити аптечну настоянку йоду, але це не дуже вдалий варіант, адже молекулярний йод токсичний, і його не можна приймати всередину.

Але з аптечного йоду можна виготовити препарат для йодної профілактики буквально за хвилину. Візьміть звичайний шипучий вітамін С й розчиніть його у воді. По краплям додайте аптечну настоянку йоду — він має знебарвитися. Відбувається хімічна реакція, в результаті чого токсичний молекулярний йод відновлюється до нетоксичного йодиду, який засвоюється організмом. Додайте дрібку соди, щоб нейтралізувати кислоту, і препарат йоду готовий.

— Пам’ятайте: йодна профілактика використовується одноразово і лише при підтвердженій аварії на ядерному реакторі або при ядерному вибуху. Робити це заздалегідь не можна! — наголосив Репіч.

Прем’єра реаліті «Пара на мільйон» з ведучими Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим — 5 вересня о 20:00 на Новому каналі!