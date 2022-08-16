Автограф Лесі Нікітюк продають на благодійному аукціоні

Фотокартина ведучої Нового каналу стала лотом на аукціоні від тревел-шоу «Орел і Решка»

Щоб допомогти ЗСУ наблизити перемогу над російськими військами, творці тревел-шоу «Орел і Решка» продовжили серію благодійних аукціонів. Цього разу вони продають фотокартину ведучої Нового каналу Лесі Нікітюк, яка раніше вела цей проект про подорожі.

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— Наш лот — велика фотокартина Лесi Нiкiтюк з випуску про Лаос, знята на рiчцi Меконт. З автографом на зворотному боцi! — розповіли організатори. — Цього разу гроші збираємо для «Аеророзвідки» — організації, яка сприяє відсічі росiйській агресії в повiтрi.

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Умови аукціону такі:

Стартова ціна — 1000 гривень. У коментарях на Instagram-сторінці «Орла і Решки» можна підняти ставку. Вона має бути вищою за попередню щонайменше на 300 гривень. Чия ставка стане найвищою на момент закінчення аукціону, той і отримає унікальний артефакт. Переможець повинен буде надіслати зазначену суму «Аеророзвідці». Ставки приймаються до 20:00 п’ятниці, 19 серпня.

А вже 5 вересня на Новому каналі ви зможете побачити прем’єру нового реаліті з Лесею Нікітюк — «Пара на мільйон»!