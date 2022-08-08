Леся Нікітюк закликала українців брати під опіку переселенців

Ведуча Нового каналу розповіла, чим кожен з нас може допомогти людям, вимушеним будувати життя з нуля

У липні Леся Нікітюк закрила прихисток, у якому кілька місяців приймала вимушених переселенців. Та на цьому ведуча Нового каналу не припинила робити добрі справи — вона продовжує особисто допомагати деяким сім’ям. Багато людей потребують постійної допомоги, тож Леся закликала українців допомагати співгромадянам.

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— Переселенці, які втратили свої будинки, родину, їм немає куди повернутись. Тепер їх діти будуть рости тут — на Хмельниччині. Стати на ноги з нуля дуже важко. Але в мене є ідея-пропозиція! Якщо хтось виявить бажання взяти під свою опіку одну з таких сімей, то їм буде набагато легше, — звернулася до українців Нікітюк. — Ви можете повністю або частково допомагати людям. Це може бути оплата комуналки, купівля продуктів або просто якісь донати щотижня чи щомісяця. Це допоможе людям відчувати себе хоч трохи захищеними. А головне — потрібними. Вони знатимуть, що про них дбають.

Леся впевнена, що держава робить все можливе, але переконана: ми теж маємо дбати одне про одного.

— Українець — це синонім слів сила, мужність, стійкість, турбота, доброта, допомога, воля. Ми неймовірні! — додала ведуча Нового каналу.

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Якщо ви хочете долучитися до допомоги переселенцям, які мешкають на Хмельниччині, можете звернутися до Координаційного центру Лесі Нікітюк за посиланням.

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