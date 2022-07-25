Леся Нікітюк — про походи в кафе та салони краси: «Потрібно жити, але не забувати про війну»

Ведуча Нового каналу наголосила на важливості підтримки економіки під час війни

Кілька місяців в Україні тривають суперечки, чи можна розважатися, поки триває повномасштабна війна. Хтось дозволяє собі відвідувати кав’ярні та перукарні, хтось засуджує таких людей і вважає ці витрати марними. Своєю думкою з цього приводу поділилася і ведуча Нового каналу Леся Нікітюк.

Зараз дивляться

«Блакитні очі»: Леся Нікітюк випустила ліричну пісню про загиблого військового

— Я жива людина, у мене такі ж емоції, як у інших. Я так само переживаю, чи правильно зараз піти в кафешку чи в ресторан, чи правильно підфарбувати вії… Читала, що на одного військового потрібно 15 людей, які працюють. Робота буває різною — можна відкрити кафе, працювати в закладах краси, на підприємствах, — зазначила Леся в інтерв’ю Маші Єфросініній. — Я не фінансовий експерт, але якщо говорити по-людськи, то державі потрібні гроші, які вона розсортує на всі сфери. Потрібно, щоб економіка функціонувала. Тим більше під час війни.

«Війна нас всіх змінила, вона змінить і наші серіали»: Костя Войтенко – про майбутнє українського кіно

Також Нікітюк закликала регулярно підтримувати ЗСУ, адже маленьких внесків не буває!

— Потрібно жити, але не забувати, що війна триває, намагатися донатити — хай це буде 10, 100 гривень. Але щодня. Якщо в когось є почуття провини, так стане трохи легше, — додала ведуча Нового каналу. — І це буде по совісті. Зробили манікюр — розрахувалися, попили каву — розрахувалися, а потім скинули 50 гривень на ЗСУ і пішли далі працювати.