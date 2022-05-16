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Про школу від мера і бойлер від Педана: як Леся Нікітюк облаштовувала центр для переселенців

Як Леся Нікітюк облаштовувала центр для переселенців

Ведуча Нового каналу розповіла, з чого починався її волонтерський шлях у рідному Хмельницькому

Після початку повномасштабного наступу росії на Україну Леся Нікітюк не змогла стояти осторонь і почала допомагати людям, які постраждали від війни. На початку березня вона облаштувала центр для вимушених переселенців у рідному Хмельницькому, заручившись підтримкою місцевої влади.

— Я звернулася до мера. Він каже: бери школу, в якій вчилася. Одразу ж зателефонувала директору. Він зібрав весь педагогічний колектив. Тут і психологи, і вчителі, — сказала Леся в інтерв’ю «Суспільному». — Наприклад, на кухні працює жінка, Федорівна, вона ще мені парне молоко наливала в чашку, коли я навчалася в початковій школі, у першому класі. А зараз готує тут для людей.

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Про смачне харчування для переселенців у центрі дбають особливо. Їх годують, зокрема, червоним борщем, кашами, гуляшем, салатами, солодощами.

Як Леся Нікітюк облаштовувала центр для переселенців

— Леся нам доставляє все для переселенців на кожен день. Привозить свіжі овочі, фрукти, м’ясо, рибу. Я ніколи не думала, що маленькі діти будуть з таким задоволенням їсти, — поділилася враженнями шеф-кухарка Валентина Федорівна.

За час роботи центру в ньому зупинялося понад півтори тисячі переселенців. Більшість із них проїжджали транзитом, деякі залишалися жити в області. Допомогти людям, які втікають з гарячих точок, намагається кожен.

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— Люди допомагають мені допомагати — у нас працюють піраміди допомоги. Наприклад, Саша Педан поставив ще один бойлер, додатковий. Спочатку людям потрібно було стояти в черзі, тому що там бойлер був на 30 чи 50 літрів. А якщо в нас за день бувало 50 людей, то одна може помитися, а інша має чекати 30-40 хвилин, поки нагріється вода, — розповіла ведуча Нового каналу.

Наразі Леся не лише координує роботу центру, а й підіймає моральний дух українців — випускає кумедні пісні, запускає флешмоби в соцмережах і регулярно їздить у маленькі містечка Хмельницької області до переселенців, щоб поспілкуватися з ними та підняти їм настрій.

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