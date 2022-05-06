Як жити далі? Психологиня відповіла на важливі запитання, що хвилюють українців

Україна отримала інноваційну технологію по виробленню питної води в зонах гуманітарних катастроф
Учасниця реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Катя Гурська поділилася порадами, що допоможуть пережити непрості воєнні часи
Під час війни, яку росія розв’язала проти України, страхи людей і їхні проблеми з ментальним здоров’ям загострилися. Багатьох українців цікавлять одні й ті ж запитання, на деякі з найпопулярніших відповіла психологиня та учасниця реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Катя Гурська.
Запитання №1. Цілковита невизначеність. Як жити далі?
— Для початку потрібно прийняти стан невизначеності. Погодитися з тим, що ви його відчуваєте, і це нормально. Далі — потрібно жити! І вчитися це робити в умовах нової реальності. Ставитися до цього як до даності, — говорить Катя. — Невизначеність може загнати людину в могилу, а може дати мотиваційного стусана до саморозвитку. Намагайтеся змістити фокус уваги зі страху до дії. І просто робіть щодня маленький крок до нового майбутнього.
Запитання №2. Страшно їхати в Київ, але потрібно. Що робити?
— Пошукайте корінь страху, на чому він базується (страх смерті, відсутність роботи, почуття провини). Порівняйте страхи з цінністю поїздки. Пориньте думками в свій страх та спробуйте відчути, наскільки готові прожити це в реальності. Можливо, ви зрозумієте, що страх перебільшений вашим сприйняттям. Або навпаки — що він вберігає вас від саморуйнування психіки. Після аналізу приймайте рішення з холодним розумом, — відповіла психологиня.
Запитання №3. Що робити, якщо тривожать ракети?
— Ракета не може тривожити як предмет. Подивіться глибше, що стоїть за цією тривогою. Який зі страхів? За своє життя, за життя дитини, за життя українців? Може, це страх безпорадності в ситуації? Залежно від відповіді можна шукати шляхи до заспокоєння, — вважає учасниця реаліті Нового каналу. — У рівному стані ми здатні приймати адекватні рішення та бути в ресурсі, незважаючи на обставини.