Як жити далі? Психологиня відповіла на важливі запитання, що хвилюють українців

Учасниця реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Катя Гурська поділилася порадами, що допоможуть пережити непрості воєнні часи

Під час війни, яку росія розв’язала проти України, страхи людей і їхні проблеми з ментальним здоров’ям загострилися. Багатьох українців цікавлять одні й ті ж запитання, на деякі з найпопулярніших відповіла психологиня та учасниця реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Катя Гурська.

Запитання №1. Цілковита невизначеність. Як жити далі?

— Для початку потрібно прийняти стан невизначеності. Погодитися з тим, що ви його відчуваєте, і це нормально. Далі — потрібно жити! І вчитися це робити в умовах нової реальності. Ставитися до цього як до даності, — говорить Катя. — Невизначеність може загнати людину в могилу, а може дати мотиваційного стусана до саморозвитку. Намагайтеся змістити фокус уваги зі страху до дії. І просто робіть щодня маленький крок до нового майбутнього. Як підтримати людину: 5 психологічних правил

Запитання №2. Страшно їхати в Київ, але потрібно. Що робити?

— Пошукайте корінь страху, на чому він базується (страх смерті, відсутність роботи, почуття провини). Порівняйте страхи з цінністю поїздки. Пориньте думками в свій страх та спробуйте відчути, наскільки готові прожити це в реальності. Можливо, ви зрозумієте, що страх перебільшений вашим сприйняттям. Або навпаки — що він вберігає вас від саморуйнування психіки. Після аналізу приймайте рішення з холодним розумом, — відповіла психологиня.

Запитання №3. Що робити, якщо тривожать ракети?