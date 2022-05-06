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«Прошу, благаю!» — Леся Нікітюк шукає житло для вимушених переселенців

Прошу, благаю! — Леся Нікітюк шукає житло для вимушених переселенців

Ведуча Нового каналу розселяє сім’ї в будинки, які їм безкоштовно віддали мешканці Хмельниччини

З перших днів повномасштабної війни росії проти України ведуча Нового каналу Леся Нікітюк почала волонтерити — допомагати армії та вимушеним переселенцям. У своїй школі в Хмельницькому вона організувала прихисток, у якому могли переночувати, поїсти та взяти необхідні речі люди, які виїхали з гарячих точок. Згодом вона почала знаходити для них житло, яким безкоштовно поділилися небайдужі мешканці Хмельницької області.

  • Прошу, благаю! — Леся Нікітюк шукає житло для вимушених переселенців
  • Прошу, благаю! — Леся Нікітюк шукає житло для вимушених переселенців
  • Прошу, благаю! — Леся Нікітюк шукає житло для вимушених переселенців
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Так, нещодавно вона заселила в будинок велику сім’ю. П’ять днів ці люди провели в машині, втікаючи від російської окупації: жінка на сьомому місяці вагітності з маленькою дитиною на руках і ще четверо дітей — на задньому сидінні.

— Тепер вагітна Катя з чоловіком Андрієм і п’ятьма дітьми заїхали в маленький будиночок з городом. Люди віддали його безкоштовно на наше прохання! — розповіла Леся. — Андрій — чоловік роботящий, він зразу взявся рубати дрова, встановлювати додаткові ліжечка для дітей, добудовувати туалет надворі. А сусіди почали зносити молоко дітям… Я особисто дякую власниці будинку, сусідам, полісмену Вадіку і старості села Віталію!

  • Прошу, благаю! — Леся Нікітюк шукає житло для вимушених переселенців
  • Прошу, благаю! — Леся Нікітюк шукає житло для вимушених переселенців
  • Прошу, благаю! — Леся Нікітюк шукає житло для вимушених переселенців
  • Прошу, благаю! — Леся Нікітюк шукає житло для вимушених переселенців
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Також ведуча Нового каналу закликала українців допомагати одне одному з житлом у цей непростий час.

— Будь ласка, прошу, благаю. Стоїть стільки квартир, стільки будинків на продаж. Так, є якийсь незначний відсоток тих, хто готовий їх купити, але більшість просто стоятиме. Здайте ці квартири та будинки, адже є порядні, добрі сім’ї, — каже Нікітюк.

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