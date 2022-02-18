Новий каналПара на мільйонНовини

Учасник «Пари на мільйон» підпалив себе, щоб вразити Лесю Нікітюк

Учасник «Пари на мільйон» підпалив себе, щоб вразити Лесю Нікітюк

Викладач хімії та відомий TikTokер Гліб Репіч влаштував перформанс на першій вечірці реаліті Нового каналу

На проект «Пара на мільйон», прем’єра якого відбудеться на Новому каналі вже 22 лютого о 20:00, прийшли люди з різних світів: розкуті богині Instagram та сором’язливі самотні хлопці-інтелектуали. Один з них — кандидат хімічних наук Гліб Репіч. Раніше він працював у лабораторіях Швеції, Польщі, Німеччини, але потім повернувся до України з метою передати свої знання підростаючому поколінню. А ще – щоб вразити глядачів «Пари на мільйон».

– Я не просто викладач хімії. Я веду TikTok-сторінку, де маю майже 400 тисяч підписників. Вважаю, що такого вчителя як я, хоче будь-який учень нашої країни, — зізнався Гліб. — Коли знайомлюся з дівчатами і кажу, що хімік, багато хто думає, що я зануда. Але це не так! Насправді я вогонь!

Леся Нікітюк стане love-коучем, а Богдан Шелудяк навчить фліртувати: всі секрети реаліті «Пара на мільйон»

Учасник «Пари на мільйон» підпалив себе, щоб вразити Лесю Нікітюк

Цю тезу Гліб підтвердив не словом, а справою. Під час знайомства з ведучими – суперзіркою Нового каналу Лесею Нікітюк та актором Improv Live Show Романом Міщеряковим – хлопець насипав на долоню якийсь порошок і… підпалив його запальничкою! З руки хіміка миттєво зірвалися язики полум’я. Ведучих Репічу вдалося не лише здивувати, а й трохи налякати. А ось чи вразить перформанс дівчат-учасниць, і хто стане парою хіміка-експериментатора, дізнаєтеся зовсім скоро!

Не пропустіть прем’єру проекту «Пара на мільйон» із Лесею Нікітюк та Романом Міщеряковим у вівторок, 22 лютого, о 20:00 на Новому каналі!

новости пара на миллион
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь