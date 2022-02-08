«Я був найщасливішим»: Роман Міщеряков — про незвичайний подарунок від коханої

Ведучий реаліті «Пара на мільйон» та актор Improv Live Show на Новому каналі розповів, за яким принципом вони з дівчиною обирають одне одному подарунки

Вже 22 лютого на Новому каналі відбудеться прем’єра реаліті «Пара на мільйон» — у ньому впевнені в собі дівчата шукатимуть спільну мову з сором’язливими хлопцями-відлюдниками. І якщо вони лише вчитимуться будувати стосунки, проходячи випробування у боротьбі за мільйон, то ведучий проекту — інтелігентний гуморист, актор Improv Live Show Роман Міщеряков — вже добре розуміється на романтиці. Чотири роки він зустрічається з дівчиною на ім’я Юлія та втілює у реальність її мрії.

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— Я взагалі люблю робити подарунки. І великі, і дрібниці, і на свята, і спонтанно, без приводу. Ось, наприклад, пам’ятаю: моя дівчина закінчила музичну школу за класом фортепіано. Дізнався про це, коли на відпочинку ми побачили піаніно, вона зіграла, і я їй: «Так, стоп! Це що за новини такі? Ти круто граєш!» Вона розповіла, що займалася у дитинстві. І коли ми почали жити разом, подарував їй синтезатор, – розповів Роман. — Ще Юля дуже любить малювати. Просто бере олівець, блокнот і щось там створює. Я подарував їй на свято набір для малювання. Хлопці, лайфхак від мене: просто спостерігайте за коханою. Десь щось скаже чи покаже, ви запам’ятовуйте, а потім дивуйте.

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Не залишається в боргу і Юлія — вона також дуже уважна до бажань свого обранця.

— Таким чином мені «прилетів» електросамокат. Ми йшли вулицею, і побачили самокати напрокат. Взяли, покаталися, кайфонули. Потім – бац! На день народження вона мені дарує такий, — згадує ведучий Нового каналу. — І половину літа ми провели на самокатах, катаючись набережною. Господи, я був найщасливішим!

Прем’єра реаліті «Пара на мільйон» із Лесею Нікітюк та Романом Міщеряковим — у вівторок, 22 лютого, о 20:00 на Новому каналі!