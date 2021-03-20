У тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 Невидане 1 ти побачиш найяскравіші, найсмішні і найнезвичайніші моменти, які не ввійшли в сезон. Знімати в цьому році було важко, адже через СOVID-2019 подорожі по світу стали практично неможливими. Але не для команди Орел і Решка! Дивись в невиданому, як змінилися реалії для туристів у зв'язку з карантинними обмеженнями. Тепер навіть в ефіопській глушині дезінфікують все, від рук до автомобілів!

Команда проєкту відвідала 13 країн. Десь на них чекав комендантську годину, а десь - спорожнілі без туристів пам'ятки. Вони відвідали найцікавіші місця в Туреччині, про які може не знати звичайний турист. Побували в Мексиці і зіграли в футбол мая. Не пропусти! Все найцікавіше приберегли для тебе в тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 Невидане 1

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