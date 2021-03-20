Ти дивишся популярне тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 4 від 20.03.2021. Впевнені, ти знаєш хто такі мая. Але як релаксували після важкого дня воїни стародавньої цивілізації, що вони любили їсти та як нестандартно боролися проти хвороб? Всі відповіді на запитання ти дізнаєшся з 4 випуску Орла і Решки. Чудеса світу 2021. На території сучасної Мексики проживають потомки мая, які не забули традиції своїх предків і продовжують втілювати їх у життя. Так, наприклад, ведучий завітає до лакандонів – останнього чистокровного племені мая. Дізнайся, як спадкоємці корінного населення Мексики поєднують доісторичні умови життя з пристрастю до солодкої води та чипсів? Побач цю дивовижу на власні очі – дивись Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 4 від 20.03.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 у Бразилії