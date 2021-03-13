Якщо ти закохався у краєвиди Бразилії, то маємо для тебе гарні новини! Наша подорож країною контрастів продовжується! Дивись онлайн новий сезон тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 3 від 13.03.2021. Цього разу ти побачиш нове чудо світу – найбільше болото на планеті! Це унікальний витвір мистецтва, автором якого є сама природа! Неймовірна кількість рослин, тисячі видів диких тварин, екстрим і вибухові емоції – все це ти побачиш і відчуєш у 3 випуску Орла і Решки. Чудеса світу 2021! Разом із ведучими ти відправишся у нічне сафарі в пошуках нічних жителів Пантанала. На власні очі ти побачиш вогняну річку із зубастиків-кайманів, плямисту кицю-ягуара в природному середовищі проживання і багато інших тварин. І дізнаєшся, чому ведуча тремтіла від страху! Готовий відправитися в подорож? Тоді вмикай та дивись Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 3 від 13.03.2021 на сайті Нового каналу. Погнали!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон

Дивитися онлайн Орел і Решка 2021 у Колумбії