Ола! Готовий до нових пригод? Цього разу ми відправляємося в Бразилію! Дивись своє улюблене тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 2 від 06.03.2021 на сайті Нового каналу! Якщо ти думаєш, що знаєш про всі цікаві місця цієї країни, то нам є чим тебе здивувати! Як щодо подорожі літаком над білосніжними схилами пустелі? Якщо тебе не здивує інопланетний вигляд цього чуда світу, то приголомшить те, що сиві дюни сусідять з лагунами. У 2 випуску нового сезону Орла і Решки. Чудеса світу 2021 один із ведучих навіть наважиться поплавати в блакитній водоймі, просто в пустелі! А щасливчик із золотою карткою зможе насолодитися сафарі схилами білосніжного велетня. Також ведучі познайомляться з гастрономічними дивинками Латинської Америки. Дізнайтеся, як бразильці роблять пиріжки, каші та хліб з рослини, яка в сирому вигляді – суцільна отрута! Дивіться онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон

Дивитися онлайн Орел і Решка 2021 у Колумбії