Засумував за подорожами та вибуховими емоціями? Твоє улюблене тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 повертається! Веселі ведучі, захопливі подорожі, комічні ситуації, а часом і повний треш! З такими пригодами ти точно не занудьгуєш! У першому випуску тебе радо зустріне темпераментний Еквадор. Ця країна – рай для прихильників братів наших менших: милі пухнастики-лами, віслюки, мавпочки та ще багато інших створінь. Тебе шокують і гастрономічні експерименти ведучих Орла і Решки 2021. Як щодо того, щоб замінити традиційну тарілку на застиглий шматок лави, а ще краще – спробувати морозиво зі смаком морської свинки? Усе це перевірили на собі ведучі! Пропонуємо побачити це на власні очі – дивись новий сезон Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 1 від 27.02.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон

Дивитися онлайн Орел і Решка 2021 в Португалії