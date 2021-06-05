В тебе гора справ, через які не встигаєш насолодитися приходом літа? Камон, не про такі гори ми мріяли! Аби розвіятися, дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 14 від 05.06.2021 на сайті Нового каналу. На нас чекають каталонські канікули, величні гори, від яких перехоплює дух, а не гори справ, за якими неможливо розгледіти вихідні!

У 14 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 ти відчуєш темпераментний іспанський колорит, насолодишся архітектурою Каталонії та зможеш відчути себе справжнім герцогом. І найголовніше: відвідаєш святиню, яка за відвідуваністю може позмагатися із самою «Моною Лізою» в Луврі!

Які ще сюрпризи приготувало для тебе тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 14 від 05.06.2021? Досить гадати – дивись просто зараз!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 в Іспанії