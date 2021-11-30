Новий каналОрел і Решка
30 листопада

Селянський сніданок та кулінарна перлина у Чорногорії. Анонс тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» на Новому каналі

Велика прем'єра нового сезону легендарного тревел-шоу! «Орел решка. Земляни» - щосуботи  о 10:00 на Новому каналі!

Нові ведучі, оновлена концепція! Тепер провідники глядачів у світ пригод - Michelle Andrade і Кирило Макашов. Вони будуть їздити в гості до дивних народів, спілкуватися з місцевими жителями, дізнаватися цікаві подробиці про протилежну стать і розвінчувати популярні стереотипи. Не пропустіть!

Селянський сніданок та кулінарна перлина у Чорногорії. Анонс тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» на Новому каналі
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