Video: Поки увесь світ зупинився, подорожуй із нами. Анонс тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу» на Новому каналі

Дивіться онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 АНОНС нового сезону на Новому каналі
Новий канал / Орел і Решка / Поки увесь світ зупинився, подорожуй із нами. Анонс тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу» на Новому каналі
05 березня

Поки увесь світ зупинився, подорожуй із нами. Анонс тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу» на Новому каналі

Вирушаймо у подорожі щосуботи об 11:00 з «Орел&Решка. Чудеса світу»! Вмикай Новий канал!

«Орел &. Решка. Чудеса світу» – сезон найнезвіданіших чудес нашої планети. Місця, які покажуть тобі Антон Зайцев і Василиса Фролова, ведучі тревел-проекту, не зазначені в туристичних буклетах і путівниках. Але вони точно варті того, щоб про них дізналися!

Поки увесь світ зупинився, подорожуй із нами. Анонс тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу» на Новому каналі
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності