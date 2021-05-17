Вирушаймо у подорожі щосуботи об 10:00 з «Орел&Решка. Чудеса світу»! Вмикай Новий канал!

«Орел &. Решка. Чудеса світу» – сезон найнезвіданіших чудес нашої планети. Місця, які покажуть тобі Антон Зайцев і Василиса Фролова, ведучі тревел-проекту, не зазначені в туристичних буклетах і путівниках. Але вони точно варті того, щоб про них дізналися!