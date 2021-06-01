Video: Кенія: Батьківщина всього людства та всіх землян. Анонс «Орел&Решка. Земляни» на Новому каналі

Дивіться онлайн Орел і Решка. Земляни АНОНС нового сезону на Новому каналі
Новий канал / Орел і Решка / Кенія: Батьківщина всього людства та всіх землян. Анонс «Орел&Решка. Земляни» на Новому каналі
01 червня

Кенія: Батьківщина всього людства та всіх землян. Анонс «Орел&Решка. Земляни» на Новому каналі

Велика прем'єра нового сезону легендарного тревел-шоу! «Орел решка. Земляни» - 5 червня  о 10:00 на Новому каналі!

Нові ведучі, оновлена концепція! Тепер провідники глядачів у світ пригод - Michelle Andrade і Кирило Макашов. Вони будуть їздити в гості до дивних народів, спілкуватися з місцевими жителями, дізнаватися цікаві подробиці про протилежну стать і розвінчувати популярні стереотипи. Не пропустіть!

Кенія: Батьківщина всього людства та всіх землян. Анонс «Орел&Решка. Земляни» на Новому каналі
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