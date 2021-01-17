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Прожити вікенд на 100 доларів або отримати безлімітний золоту картку? Вирішує орел чи решка на підкинутій монетці. За дев’ять років свого існування шоу заслужило звання легендарного.

Глядачі побачать відразу два нових сезони – «Орел і Решка. Чудеса світу» та «Орел і Решка. Дівчата». Нові випуски обіцяють бути не просто цікавими, а дуже цікавими! І, головне, розкажуть глядачам Нового каналу про країни, доступні для відвідування під час пандемії.