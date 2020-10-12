Прожити вікенд на 100 доларів або отримати безлімітний золоту картку? Вирішує орел чи решка на підкинутій монетці. За дев’ять років свого існування шоу заслужило звання легендарного. І вже восени цей відомий кожному проект буде виходити на Новому каналі

У день прем’єри, 26 вересня, глядачі побачили відразу два випуски з двох нових сезонів – «Орел і Решка. Чудеса світу» та «Орел і Решка. Дівчата». А в наступні тижні в ефірі випуски з кожного сезону будуть чергуватися. Варто зазначити, що «Орел і Решка. Дівчата» глядачі побачать вперше. Ведучих Настю Івлєєву і Юлю Коваль чекають неймовірні пригоди!

Нові випуски «Орла і Решки» обіцяють бути не просто цікавими, а дуже цікавими! І, головне, розкажуть глядачам Нового каналу про країни, доступні для відвідування під час пандемії.

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