Michelle Andrade розповіла, як у Болівії реагують на війну в Україні

Співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал) зізналася, чи думала про повернення на батьківщину

Після початку повномасштабної війни росії проти України Michelle Andrade переїхала до Іспанії. Велика частина родина співачки живе в Болівії, але повертатися туди дівчина не захотіла.

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— Болівійська родина пропонувала мені поїхати додому. Але я відмовилася, бо вже 12 років живу в Україні. Стала публічною людиною, яка має вплив, особливо зараз, на деяку аудиторію, — зазначила Michelle в інтерв’ю «24 каналу». — Мені здається, якщо я зараз перебуватиму в Європі, то буду більш мобільною та корисною для України, ніж у Болівії, на іншому континенті.

За словами Andrade, у Болівії можна зустріти багатьох прихильників загарбницької політики кремля.

— На жаль, деякі країни Латинської Америки підтримують російську агресію, бо шукають вигоду для себе. Але мій батько каже, що звичайні люди, не влада, підтримують Україну. Моя родина також. З перших днів повномасштабної війни, коли я відкривала фонд, вони надсилали гроші, — зізналася ведуча тревел-шоу, яке показував Новий канал.

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Повертатися в Україну Michelle не поспішає, хоча й дуже сумує за своїм домом. На Київ у неї величезні плани.

— Я планувала поїздку до України в липні, але щодня новини шокують. Думаю, що зараз там небезпечно. Чесно кажучи, мені страшно, хоча дуже хочу до своїх друзів, які там лишилися, побачити дім, бо дуже сумую, — додала співачка. — Також хотіла приїхати в Київ із благодійною метою — у мене залишилося багато речей, які планую подарувати тим, хто цього потребує. І дати концерт! Мені здається, людям зараз не вистачає трохи легкості. Хочеться виступити для тих, хто щодня працює для нашої перемоги.