Мішель Андраде взяла участь у благодійному гала-вечорі в Лісабоні

Співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» (Новий канал) продовжує збирати гроші на потреби українців

Коли російські війська почали повномасштабний наступ на Україну, співачка Michelle Andrade була в Португалії — туди вона прилетіла на зйомки тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал). Уже майже два місяці артистка допомагає українцям боротися з різних куточків Європи — волонтерить і збирає гроші на потреби армії та переселенців. На днях Michelle виступила на гала-вечорі в Лісабоні, де збирали кошти для українських дітей.

— Дуже рада, що в мене є можливість брати участь у благодійних концертах і таким чином підтримувати тих, хто постраждав від війни. Україна – наша країна, яка дала нам все, тож настав час їй віддячити та підтримати її бойовий дух! Зараз місія кожного артиста — нести світло, заряджати, підбадьорювати, — зазначила Andrade. — На гала-вечері в Лісабоні я вкотре впевнилася, що людям потрібна музика, що вони хочуть потанцювати, трішки відпочити та підтримати Україну. Усі зібрані кошти передадуть до фонду Klitschko Foundation на придбання медикаментів та реанімаційного обладнання для українських дітей.