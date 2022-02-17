Кидалися камінням: на ведучу «Орла і Решки» Michelle Andrade напали в Аргентині

Співачка і ведуча тревел-шоу на Новому каналі розповіла про екстремальний початок знімань нового сезону «Землян» у Південній Америці та Африці

В екзотичних країнах було не лише пізнавально та весело, а й екстремально. Наприклад, знімання в Аргентині могли закінчитися трагічно — на команду «Орла і Решки. Земляни» буквально напали місцеві жителі.

— Це трапилося з нашою командою в Буенос-Айресі, в найбільших і найнебезпечніших нетрях (глуха, густо забудована, брудна, погано впорядкована для життя частина міста, — прим. ред.) під назвою Villa 31. Щойно туди зайшли, в мене відразу все стиснулося всередині! — розповіла Michelle Andrade журналу «Отдохни». — Чесно, у бразильських нетрях почуваєшся значно безпечніше!

Michelle Andrade влаштувала в пустелі пікнік з ночівлею

Аргентинці з нетрів поводилися дивно. Не дивилися у вічі, боялися камери, насторожено спілкувалися, хоча ведуча ставила прості побутові запитання.

— Там ми зустріли банду хлопців років 18-20, які кидалися камінням на мосту. Я підійшла запитати, навіщо вони це роблять, після чого вийшов їхній головний і одним поглядом дав зрозуміти, що нам тут перебувати не варто, — згадала Michelle. — Він був дуже агресивний, почав наїжджати! Ми з командою побігли, а хлопець кидав у нас каміння…

Чим закінчилися пригоди Michelle в Аргентині, побачите вже цієї суботи, 19 лютого, з 10:00 на Новому каналі.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» Michelle Andrade і Кирила Макашова щосуботи о 10:00 на Новому каналі! 19 лютого ви побачите одразу два прем’єрні випуски — з Перу та Аргентини