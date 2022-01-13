Мамалига: покроковий рецепт традиційної молдавської страви

Мамалига: рецепт традиційної молдавської страви
Популярна співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал) допомогла молдавській господині приготувати мамалигу та поділилася її рецептом
Мамалига – національна молдавська страва. Це круто заварена каша з кукурудзяного борошна. Її почали готувати сотні років тому, і стіл молдаван досі неможливо уявити без мамалиги. У тому, наскільки це смачно, переконалася ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» на Новому каналі Michelle Andrade під час зйомок проекту в Молдові. А ще поділилася рецептом цієї каші.
— Справжню мамалигу варять у кам’яній печі. Її треба постійно помішувати, щоб не пригоріла. Ріжуть страву не ножем, а ниткою – так практичніше. До ножа каша прилипає, а до нитки – ні. Їдять її руками, вмочуючи невелику грудочку в натерту бринзу чи сметану, – розповіла Michelle.
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Інгредієнти:
- кукурудзяне борошно – 400 г;
- вода – 1,3 л;
- вершкове масло – 2 ст. л.;
- бринза – 300 г.
Спосіб приготування:
- Посоліть воду, додайте вершкове масло й доведіть до кипіння, після чого зменшіть вогонь. Обережно всипте кукурудзяне борошно за допомогою сита. Паралельно помішуйте воду дерев’яною ложкою.
- Варіть кашу 30 хвилин на середньому вогні, щоб вона повільно кипіла, постійно помішуючи. Після цього зменшіть вогонь і залиште мамалигу на 15-20 хвилин, доки вона не загусне. Весь цей час не забувайте перемішувати.
- Коли мамалига загусне, викладіть її на дошку або велику тарілку. Розрізайте на невеликі шматочки ниткою. Подавайте з бринзою чи сметаною. Смачного!
Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!