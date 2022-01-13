Мамалига: покроковий рецепт традиційної молдавської страви

Популярна співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал) допомогла молдавській господині приготувати мамалигу та поділилася її рецептом

Мамалига – національна молдавська страва. Це круто заварена каша з кукурудзяного борошна. Її почали готувати сотні років тому, і стіл молдаван досі неможливо уявити без мамалиги. У тому, наскільки це смачно, переконалася ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» на Новому каналі Michelle Andrade під час зйомок проекту в Молдові. А ще поділилася рецептом цієї каші.

— Справжню мамалигу варять у кам’яній печі. Її треба постійно помішувати, щоб не пригоріла. Ріжуть страву не ножем, а ниткою – так практичніше. До ножа каша прилипає, а до нитки – ні. Їдять її руками, вмочуючи невелику грудочку в натерту бринзу чи сметану, – розповіла Michelle.

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Інгредієнти:

кукурудзяне борошно – 400 г;

вода – 1,3 л;

вершкове масло – 2 ст. л.;

бринза – 300 г.

Спосіб приготування:

Посоліть воду, додайте вершкове масло й доведіть до кипіння, після чого зменшіть вогонь. Обережно всипте кукурудзяне борошно за допомогою сита. Паралельно помішуйте воду дерев’яною ложкою. Варіть кашу 30 хвилин на середньому вогні, щоб вона повільно кипіла, постійно помішуючи. Після цього зменшіть вогонь і залиште мамалигу на 15-20 хвилин, доки вона не загусне. Весь цей час не забувайте перемішувати. Коли мамалига загусне, викладіть її на дошку або велику тарілку. Розрізайте на невеликі шматочки ниткою. Подавайте з бринзою чи сметаною. Смачного!

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!