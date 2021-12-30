Біля входу в будинок — череп кита: ведучий «Орла і Решки» Кирило Макашов познайомився з печерною людиною

Кирило Макашов із сезону «Земляни» (Новий канал) побував на унікальному острові — Сокотрі

В індійському океані, десь між піратами Сомалі та єменськими повстанцями загубився диво-острів Сокотра. Там ростуть дерева, з яких сочиться кров дракона, океан кишить гігантськими рибинами, і все виглядає так, як було до початку часів. Перше тревел-шоу, яке побувало в цьому унікальному місці, — «Орел і Решка. Земляни» на Новому каналі.

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Ведучі Michelle Andrade і Кирило Макашов показали не тільки природу, що зачаровує, але й поспілкувалися з дивовижними людьми. Так, на віддаленому пляжі в західній частині Сокотри Кирило зустрів, напевно, найнеймовірнішу людину на всьому острові. Замість сходів у нього – череп кита, замість перил – китові ребра. Адже він — справжня печерна людина.

— Абдулла народився у цій печері, його батьки там мешкали. Йому подобається місцева природа, тому переїжджати не збирається, — розповів Кирило. — Він настільки відірваний від цивілізації, що навіть не знає, коли народився. І Абдулла такий не один — на Сокотрі досі є люди, котрі роки називають приблизно так: «Рік, коли був великий шторм». Або: «Рік, коли нічого з їжі не залишилося, крім кіз». У них немає календаря, і немає дат, виходить. Якщо треба щось запланувати, Абдулла приносить ціпок, ставить його біля входу, а потім дивиться на нього та згадує, що хотів щось зробити.

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Спить чоловік просто на пляжі, на тонкому матраці. Якщо не холодно, то вкривається ковдрою, а якщо холодно — йде в печеру.

— Я не знаю, як він спить. У мене лопатки моментально продавили каміння. Точніше, каміння продавили лопатки, — усміхнувся ведучий тревел-шоу на Новому каналі. — Там дуже твердо. Матрац не рятує.

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У самій печері пахне багаттям, а посеред неї теж лежать кістки. Цього разу – дельфіна.

— Ось у вас що стоїть у спальні? Комод? Трюмо? А в Абдулли – скелет друга-дельфіна! Кістки при вході, кістки в печері, таке автентичне все. Виходить такий сокотринський дизайн. Унікальний, між іншим. Але моторошний, — підсумував Макашов.

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