Ведучий «Орла і Решки» знайшов село-примару, поховане під піском

Кирила Макашова з сезону «Земляни» (Новий канал) вразила потужність стихії

Пустеля може бути гостинною, а може виявити характер і забрати собі те, що хоче. Про це не з чуток знають жителі Об’єднаних Арабських Еміратів, які навчилися з нею співіснувати. Міць пустелі Руб-ель-Халі еміраті (так називають місцевих жителів) показали ведучому тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» на Новому каналі Кирилу Макашову.

– Руб-ель-Халі займає дві третини ОАЕ, це величезний піщаний монстр. Пустеля ніяк не змириться з тим, що люди будують посеред неї міста та дороги. Вона постійно намагається повернути свої володіння. І часто перемагає, – розповів Кирило. — За 70 кілометрів від Шарджі, трохи на південь від міста Аль-Мадам, є невелике село, яке буквально з’їла пустеля. Виглядає трохи моторошно, ніби локація в якійсь комп’ютерній грі.

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Півстоліття тому ці будиночки збудували для племені аль-кутбі — корінних еміраті. Але пустеля одразу дала зрозуміти, що їм тут не раді. Пісок підступав до будинків, а у вітряні ночі людям доводилося чергувати, щоб двері не засипало. Аль-кутбі щоранку розчищали вулиці, вимітали з будинків пісок, який просочувався крізь найменші отвори.

— Вони терпіли витівки пустелі цілих 30 років, але так і не змогли її перемогти. Людям довелося назавжди залишити свої будинки, – зазначив ведучий тревел-шоу на Новому каналі. — Важко уявити, що вони відчували, наскільки складно було все покинути. Тут чудово видно, що буде з ОАЕ, якщо місцеві жителі колись припинять боротися з пустелею.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade та Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!