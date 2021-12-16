180 метрів над прірвою: ведучий «Орла і Решки» стрибнув з найвищого моста в Європі

Ведучий сезону «Чудеса світу» Антон Зайцев ані секунди не роздумував перед тим, як полетіти вниз

Налякати висотою Антона Зайцева – ведучого тревел-шоу «Орел і Решка. Чудеса світу», свіжий сезон якого щосуботи показує Новий канал — складно. За два роки роботи над проектом він встиг зробити безліч екстремальних вчинків, серед яких – стрибок з найвищого майданчика для банджі-джампінгу – вежі Макао (Китай). Тож під час зйомок чергового випуску у Франції Антон не втратив нагоди політати на мотузці над каньйоном Вердон.

— У коментарях в інтернеті постійно пишуть: «Поверніть Птушкіна!», «Поверніть Бєднякова!» Але щоб повернути когось, потрібно когось позбутися. Тому мене вирішили скинути з моста, — пожартував Антон.

Ведучі «Орла і Решки» — про можливий службовий роман: «Контрактом не заборонено»

Міст Артубі — найвищий у Європі, з якого можна стрибнути з мотузкою. Його висота становить 182 метри – це як три 20-поверхівки! Охочих полетіти вниз з найвищого моста в Європі чимало, але зробити останній крок вистачає духу не всім. Утім, це не про Антона. Він стрибнув у прірву, не роздумуючи.

— Якщо ви любитель впасти у прірву з мотузкою, прив’язаною до ноги, то вам сюди. Інакше подумайте. Десь тричі, — зазначив ведучий тревел-шоу на Новому каналі.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!