Вбив 25 людей: Michelle Andrade познайомилася з легендарним мафіозі

Популярна співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал) провела одне з найбільш незвичайних інтерв’ю у своєму житті

Щоб дізнатися, що таке насправді сицилійська мафія, продюсери тревел-шоу «Орел і Решка» на Новому каналі зробили неможливе. Вони вмовили дати інтерв’ю ведучій Michelle Andrade справжнього мафіозі з «Коза ностри».

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Його звуть Гаспаре Мутоло — один з найактивніших сицилійських мафіозі, який був правою рукою Сальваторе Ріїни (головний «хрещений батько» «Коза ностри»). На його замовлення Гаспаре вбивав людей та контролював весь сицилійський наркотрафік.

— Я народився у воєнний час, у 40-ві, і, щоб поїсти, крав. Мав щастя та нещастя сидіти у в’язниці з Сальваторе Ріїною — головним босом «Коза ностри», — почав свою розповідь Гаспаре. — Пішов з мафії до того, як Ріїна злетів з котушок від безкарності. І став співпрацювати з суддями Фальконе та Борселліно.

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Сальваторе Ріїна – найжорстокіший сицилійський мафіозі. Він причетний до 150 вбивств, з яких 40 вчинив особисто. За словами Мутоло, кожен член мафіозного угруповання вбивав. Особисто він позбавив життя близько 25 людей.

— Лише після інтерв’ю я зрозуміла, що розмовляла з убивцею. Вперше в житті. І, сподіваюся, востаннє, — поділилася враженнями ведуча тревел-шоу на Новому каналі.

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Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade та Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!