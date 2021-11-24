«Це що, прострочка?»: Michelle Andrade пообідала суші та восьминогом за 12 доларів

Під час зйомок тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» у Швеції ведуча вирушила до незвичайного закладу громадського харчування

Шведи відомі любов’ю до розумного споживання та екології. Вони навіть готують із продуктів граничної свіжості, аби нічого не псувалося марно. До такого екологічного ресторану й вирушила ведуча Нового каналу Michelle Andrade в рамках зйомок тревела «Орел і Решка. Земляни».

– Уся їжа там приготована із залишків продуктів, які не встигли продати в магазинах, – розповідає ведуча. – Ресторан купує їх за половину ціни та готує всілякі смаколики. Засновники закладу громадського харчування – колишні шеф-кухарі з ресторанів із зіркою Мішлен! Вони бачили, скільки їжі викидається на кухнях щодня. І вирішили, що з цим треба щось робити.

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Тут немає офіціантів, кожен накладає собі їжу сам. І платиш ти не за кожну страву окремо, а за загальну вагу всього, що взяв. До речі, спершу люди боялися ходити до цього ресторану, мовляв, можна отруїтися. Але власники запевняють – усе безпечно.

– Відвідувачі часто запитують: «Це що, прострочка?» Ні, всі наші продукти свіжі! – каже співвласник незвичайної їдальні Єнс Долк. – Та якби ми їх не приготували, через день-два вони зіпсувалися б і опинилися у смітнику. Ми використовуємо їжу замість того, щоб викидати. В нас немає меню – люди, які приходять на обід, не знають, що будуть їсти. Як і кухарі, які приходять на роботу, гадки не мають, що готуватимуть. Адже невідомо, які саме продукти їм привезуть. Тому кулінари вигадують страви просто на ходу.

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До речі, заклад Єнса навіть отримував нагороду як найекологічніший ресторан Швеції.

А що з цінами? На 12 доларів Michelle Andrade купила три суші з лососем, пару шматочків тушкованого восьминога, салат із помідорів та кіноа і шматок риби. Плюс, вода та булочка з маслом.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!