Борщ і оселедець з картоплею: за чим ведучі «Орла і Решки» скучають у поїздках

Блогер Кирило Макашов та популярна співачка Michelle Andrade з тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни» (Новий канал) розповіли, що роблять найперше, повертаючись на батьківщину

Щоб зняти сезон тревелу «Орел і Решка. Земляни», який Новий канал показує щосуботи, його ведучі Michelle Andrade та Кирило Макашов об’їхали 28 країн, відкрили для себе та глядачів десятки нових традицій та познайомилися з сотнями цікавих людей. Незважаючи на максимально щільний графік та безліч нових вражень, у поїздках вони все одно сумували за Україною.

— Іноді хотілося української їжі: смачних вареників чи оселедця з картоплею. А ще, бувало, не вистачало рідних знайомих вулиць та звичної київської рутини: коли знаєш, що чекає за поворотом, що замовити в улюбленому кафе, і куди піти у вихідний, — зізналася Michelle Andrade в інтерв’ю журналу «Отдохни». — Коли поверталася додому на кілька днів, все надолужувала.

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А от співведучому Michelle бракувало не лише їжі, а й рідних людей, без яких він не уявляє свого життя.

— Звісно, найбільше я скучав за своєю дівчиною, яка made in Ukraine (усміхається) і батьками. Сумував за Дніпром, у якому живу з 2012 року, рідними вулицями… За борщем та сирниками! Коли приїжджав додому, дівчина мені їх готувала – все у комплексі, – додав Кирило.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade та Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!