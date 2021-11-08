Не можуть виїхати з країни: що шокувало у подорожах ведучих «Орла і Решки»

Співачка Michelle Andrade та блогер Кирило Макашов із сезону «Земляни» (Новий канал) поділилися враженнями від зйомок тревел-шоу

Півроку тому Michelle Andrade та Кирило Макашов вирушили у подорож десятками країн зі зйомками тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал. За цей час вони познайомилися з величезною кількістю людей і побували в найнеймовірніших точках земної кулі. Що ж вразило ведучих найбільше?

— Я зрозуміла, наскільки природа може надихати та наповнювати. Навіть коли ти добу без сну, п’ять хвилин наодинці з лісом чи горами одразу заряджають! Подорожі відкривають багато чого в мені: від країни до країни я отримую великий досвід, борюся зі своїми страхами та комплексами, зростаю професійно та особистісно, ​​— розповіла Michelle Andrade в інтерв’ю журналу «Отдохни». — Але найбільше відкриття – це дивовижні люди, земляни, яким присвячено наш сезон. У мене тепер стільки класних знайомих у всьому світі (сміється)!

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А Кирило звернув увагу на те, наскільки від рівня освіченості залежить якість життя різних народів.

— Ми були у різних віддалених точках світу, де люди не здобувають освіту належним чином. Вони мають дуже вузький світогляд, не можуть думати, як ми. У багатьох не було дитячого садка, школи та університету, вони знають лише те, чого їх навчали батьки, якщо вони це в принципі робили. Людям важко зв’язати два слова, розповісти про свій народ, важко рахувати, бо вони ніколи цього не робили, — поділився враженнями ведучий тревел-шоу на Новому каналі. — Звичайно, навіть із цих глибин вириваються генії та таланти. Але більшість їхніх співвітчизників не можуть зробити нічого — ні вступити до університету, ні виїхати з країни, щоб навчитися чогось.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade та Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!