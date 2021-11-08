Концертний зал та 106 кімнат: Кирило Макашов з «Орла і Решки» побував в унікальному бункері

Команда тревел-шоу «Орел та Решка. Земляни» (Новий канал) побувала в Албанії, де у кожному дворі можна знайти незвичайний бункер

В Албанії є одна особливість, яку не зустрінеш у жодній іншій країні. Це бункери! Їх можна побачити на вулицях, у дворах, просто вздовж доріг. Чому і для кого їх збудували, розповів ведучий тревел-шоу «Орел і Решка. Земляни», яке показує щосуботи Новий канал, Кирило Макашов.

— Албанські бункери — це привіт із минулих часів диктатора Енвера Ходжі. Одного разу албанці буквально віджали у СРСР кілька підводних човнів, на цьому ґрунті у Ходжі розвинулася параноя, що після цього Радянський Союз нападе на Албанію. Тут з’явився інженер, який запропонував геніальну оборонну ідею – бетонний бункер. Ходжа посадив інженера в бункер і вистрілив по ньому з танка. Бункер витримав, – розповів Кирило. — Після цього Ходжа наказав побудувати бункер для кожної албанської родини — всього їх вийшло 170 тисяч. На Албанію ніхто так і не напав, а бункери залишилися в кожному дворі. Важко уявити, скільки грошей пішло на будівництво нікому не потрібних бункерів. Адже вони могли піти на школи, лікарні, дороги.

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Якісь із бункерів албанці перетворили на музей, якісь у нічні клуби, льохи, але більшість стоять занедбаними. Хоча є один унікальний — цар-бункер у Тирані, столиці Албанії. Його для себе побудував той самий диктатор.

— Нині цей бункер переробили на арт-об’єкт. Туди можна зайти за 5 доларів і, по суті, переглянути історію божевілля однієї людини. На вході стоять важкі бетонні двері. Під землею ціле місто! Три кілометри тунелів, п’ять поверхів, 106 кімнат, центр зв’язку, сховище боєприпасів, їдальня та навіть концертний зал! І все це — із водопроводом, системою фільтрації та обігрівом, — поділився враженнями ведучий тревел-шоу на Новому каналі.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел і Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade та Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» — об 11:00 на Новому каналі!